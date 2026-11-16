UP PRT Syllabus 2026: यूपी पीआरटी भर्ती परीक्षा का पूरा सिलेबस, जानें किस विषय से आएंगे पेपर में सवाल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर (PRT) के 12405 रिक्त पदों के लिए परीक्षा 3 एवं 4 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए अंतिम दिनों में बेहतर तैयारी के लिए सिलेबस अच्छा विकल्प है। सिलेबस से एग्जाम की तैयारी करने से आप कम समय में सभी विषयों-टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और फालतू की चीजें पढ़ने से बच सकते हैं।

PRT एग्जाम पैटर्न यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 120 सवाल पूछे जायेंगे। पेपर में सवाल भाषा- हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन (कक्षा 12 स्तर तक) और डी०एल०एड० पाठ्यक्रम स्तर से- शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति से सवाल होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा।

पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 120 मिनट यानी कि दो घंटे का समय दिया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जायेंगे वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी। ऐसे में जिन प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को ज्ञात न हों उन पर तुक्का लगाने से बचें।

UP PRT Syllabus: सब्जेक्ट एवं टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस यूपी प्राइमरी टीचर भर्ती (Assistant Teacher Recruitment Examination) में भाग लेने जा रहे सभी उम्मीदवार टॉपिक/ सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी जान सकते हैं कि किस टॉपिक/ विषय से कितने सवाल पेपर में आएंगे।