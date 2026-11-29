एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर (PRT) भर्ती 2026 एग्जाम के लिए सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कल यानी 30 नवंबर 2026 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से प्रवेश पत्र ( UP Super TET Admit Card) जारी होने की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी गई है।

एग्जाम डेट में भी बदलाव, केवल एक दिन होगी परीक्षा आयोग की ओर से जारी नई नोटिस के मुताबिक अब पहले इस परीक्षा का आयोजन दो दिनों 3 और 4 दिसंबर को होना था जो अब केवल एक दिन आयोजित होगी। परीक्षा 3 दिसंबर 2026 को राज्य के 48 जिलों में दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम अपरान्ह 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगा।

सिंपल स्टेप्स में डाउनलोड किया जा सकेगा एडमिट कार्ड यूपी पीआरटी एडमिट कार्ड 2026 जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाना होगा।

होम पेज पर विo संo 05/2026 सहायक अध्यापक, शहरी Admit Card के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब OTR ID/ मोबाइल नंबर/ ईमेल और पासवर्ड दर्ज करके साइन इन करना होगा।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल पाएंगे। सभी उम्मीदवारों के लिए जानकारी साझा की गई है कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर जाएं तो अपना एडमिट कार्ड और उसके साथ एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। बिना हॉल टिकट और आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।