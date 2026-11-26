एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर (PRT) भर्ती 2026 के लिए परीक्षा का आयोजन 3 और 4 दिसंबर को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से प्रवेश पत्र ( UP Super TET Admit Card) परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी होंगे।

इस डेट में जारी हो जायेंगे एडमिट कार्ड चूंकि परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को है ऐसे में प्रवेश पत्र 29 या 30 नवंबर को जारी कर दिए जायेंगे। सभी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जारी होंगे जहां से वे लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।