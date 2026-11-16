UP Police Constable Score Card 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती स्कोरकार्ड जारी, 1 क्लिक में यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर या इस पेज पर नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना UPPBPB Police Constable Score Card Download कर सकते हैं।

फाइनल रिजल्ट 14 अक्टूबर को हुआ था जारी यूपी पुलिस विभाग की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट फोर्स एवं जेंडर (मेल-फीमेल) के अनुसार- सिविल पुलिस, PAC/ आर्म्ड पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जेल वार्डर, माउंटेड पुलिस और फीमेल बटालियन के लिए अलग-अलग 14 अक्टूबर को जारी की गई थी।

इसके बाद अब यूपी पुलिस विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त करने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनाक 16 नवंबर 2026 से एक्टिवेट कर दिया गया है जो दिनांक 15 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा।