एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएसएसएससी की ओर से प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। UPSSSC Platoon Commander / Block Organizer भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग यूपीएसएसएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य में निर्धारित सेंटर्स पर 22 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा एक शिफ्ट में होगी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। सभी उम्मीदवार केंद्र पर प्रवेश पत्र और एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स एवं लिंक UPSSSC Platoon Commander Admit Card download करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर "विज्ञापन संख्या-10-परीक्षा/2026, प्लाटून कमाण्डर / ब्लाक आर्गनाइजर मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प0-2025)/11 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं जेंडर सेलेक्ट करें।

वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके सबमिट कर दें।

अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। UPSSSC Platoon Commander Admit Card 2026 Link

एग्जाम पैटर्न यूपी प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक चौथाई (1/4) अंक की कटौती की जाएगी। ऐसे में जिन प्रश्नों के उत्तर न मालूम हों उन पर तुक्का लगाने से बचें। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जायेगा।