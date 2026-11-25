UPSSSC हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा की आंसर-की जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link; 1 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
यूपी हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिये उत्तर कुंजी देख सकते हैं।
HighLights
हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी।
01 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएसएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP Havaldar Instructor Answer Key 2026 का एलान कर दिया है। उम्मीदवार वेबसाइट से उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं।