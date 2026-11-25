एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएसएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP Havaldar Instructor Answer Key 2026 का एलान कर दिया है। उम्मीदवार वेबसाइट से उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं।