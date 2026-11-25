एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने गन्ना पर्यवेक्षक की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इन 6 स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड यूपी केन सुपरवाइजर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए 5 स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।