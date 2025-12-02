Language
    UPMSP Center List 2026: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए सेंटर लिस्ट जारी, 7448 केंद्रों पर होगा एग्जाम

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    यूपी बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम के लिए 7448 केंद्र तय किये गए हैं। किसी प्रकार शिकायत के लिए 4 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। फाइनल लिस्ट 11 दिसंबर को जारी होगी।

    UP Board Exam Center List 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक राज्यभर में परीक्षाओं के लिए कुल 7,448 सेंटर निर्धारित किये गए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष के मुताबिक सेंटर्स की लिस्ट में कमी है। वर्ष 2025 में कुल 7,448 केंद्रों पर वहीं 2024 में 8,265 सेंटर्स पर एग्जाम का आयोजन किया गया था।

    आपत्ति दर्ज करने के लिए 4 दिसंबर तक का मौका

    यूपीएमएसपी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी छात्र, अविभावक, टीचर या किसी को भी परीक्षा केंद्र के सम्बन्ध में कोई शिकायत/ समस्या हो तो वे 4 दिसंबर 2025 तक उस पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल school.upmsp.edu.in पर ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज शिकायत अगर सही पाई जाती है तो उस पर एक्शन लिया जायेगा। फाइनल सेंटर लिस्ट 11 दिसंबर को ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी।

    18 फरवरी से 12 मार्च तक होना है बोर्ड एग्जाम

    यूपी बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं एवं 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा। परीक्षा में 52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स भाग लेंगे। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।

    UP Board Exam Center List

    दो शिफ्ट में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं

    उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से 10th एवं 12th क्लास के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।

    प्रायोगिक परीक्षाएं कब होंगी संपन्न

    यूपी बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल/ एसेसमेंट टेस्ट का आयोजन जनवरी या फरवरी के शुरुआत में करवाया जा सकता है। सभी छात्र प्रैक्टिकल एग्जाम में अनिवार्य रूप से भाग लें, इसमें अनुपस्थित रहने पर आपको उत्तीर्ण नहीं माना जायेगा।

