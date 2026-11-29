UP Board Center List 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षाएं 8113 केंद्रों पर होंगी आयोजित, जिलेवार चेक करें सेंटर के नाम
यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कुल 8113 केंद्रों पर करवाया जायेगा। जिले के अनुसार केंद्रों के नाम आप इस पेज से चेक कर सकते हैं।
HighLights
यूपी बोर्ड परीक्षाएं 8113 केंद्रों पर करवाई जाएंगी आयोजित।
बोर्ड ने जनपद वाइज फाइनल लिस्ट की जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से वर्ष 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक में समिति के अनुमोदनोपरान्त अन्तिम रूप से कुल 8113 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये है।
जिले के अनुसार चेक कर सकते हैं सेंटर
स्कूल और छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्धारित सेंटर्स की जानकारी जिले के अनुसार चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए सभी जिलों के PDF लिंक इस पेज पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
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Dist Code
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Dist Name
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Download Allotment List
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01
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AGRA
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02
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FIROZABAD
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03
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MAINPURI
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04
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ETAH
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05
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MATHURA
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06
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ALIGARH
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07
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HATHRAS
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08
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KASGANJ
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09
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BULANDSHAHR
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10
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GHAZIABAD
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11
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GAUTAM B NAGAR
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12
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MEERUT
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13
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BAGPAT
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14
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HAPUR
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15
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MUZAFFAR NAGAR
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16
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SHAHARANPUR
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17
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SHAMLI
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21
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MORADABAD
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22
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JP NAGAR
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23
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BIJNOR
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24
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RAMPUR
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25
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SAMBHAL
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26
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BAREILLY
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27
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BUDAUN
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28
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SHAHJAHANPUR
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29
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PILIBHIT
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31
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LAKHIMPUR KHIRI
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32
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SITAPUR
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33
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HARDOI
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34
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LUCKNOW
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35
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UNNAO
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36
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RAE BARAILI
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38
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KANPUR NAGAR
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39
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KANPUR DEHAT
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40
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FARRUKHABAD
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41
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ETAWAH
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42
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KANNAUJ
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43
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AURIYA
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45
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JALAUN
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47
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JHANSI
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48
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LALITPUR
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49
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HAMIRPUR
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50
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MAHOBA
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51
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BANDA
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52
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CHITRAKOOT
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54
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PRATAPGARH
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55
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ALLAHABAD
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56
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FATEHPUR
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57
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KAUSHAMBI
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61
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SULTANPUR
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62
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FAIZABAD
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63
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BARABANKI
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64
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AMBEDKAR NAGAR
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65
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AMETHI
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66
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BAHRAICH
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67
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SHRAWASTI
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68
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GONDA
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69
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BALRAMPUR
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71
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BASTI
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72
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SANT KABIR NAGAR
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73
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SIDDHARTA NAGAR
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75
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GORAKHPUR
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76
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MAHARAJGANJ
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77
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DEORIA
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78
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KUSHI NAGAR
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80
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AZAMGARH
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81
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MAU
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82
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BALLIA
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83
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JAUNPUR
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84
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GHAZIPUR
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85
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VARANASI
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86
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CHANDAULI
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88
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BHADOHI
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89
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MIRZAPUR
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90
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SONBHADRA
प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स
यूपी बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार दोनों ही कक्षाओं के पहले चरण के प्रैक्टिकल एग्जाम 11 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2027 तक और दूसरे चरण की प्रायोगिक परीक्षाएं 20 से 28 जनवरी 2027 तक आयोजित होंगी।
यूपी बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं एवं 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 05 फरवरी 2026 से लेकर 24 फरवरी 2027 तक करवाया जायेगा। बोर्ड की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 52,11,570 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।
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