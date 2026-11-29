एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से वर्ष 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति की बैठक में समिति के अनुमोदनोपरान्त अन्तिम रूप से कुल 8113 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये है।

जिले के अनुसार चेक कर सकते हैं सेंटर स्कूल और छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए निर्धारित सेंटर्स की जानकारी जिले के अनुसार चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए सभी जिलों के PDF लिंक इस पेज पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।