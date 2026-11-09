UP Assistant Professor Exam City 2026: यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, परीक्षा 19-20 नवंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से राज्य में विभिन्न विषयों के लिए सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 और 20 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने जा रहे आवेदनकर्ताओं के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा तिथि, शिफ्ट एवं टाइमिंग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन 19 व 20 नवंबर 2026 को प्रदेश के 06 मण्डल मुख्यालयों (आगरा, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी) पर आयोजित की जाएगी। एग्जाम दो शिफ्ट में संपन्न होगा। पहली पाली की परीक्षा के लिए टाइमिंग पूर्वान्ह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की जायेगी।

UP Assistant Professor Exam City intimation slip 2026 Link एडमिट कार्ड 15 नवंबर को होंगे जारी सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि सिटी स्लिप के माध्यम से केवल परीक्षा शहर की जानकारी हासिल की जा सकती है। यह एडमिट कार्ड के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रवेश पत्र 15 नवंबर को जारी किये जायेंगे जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे।