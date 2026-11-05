रेलवे में स्काउट्स और गाइड्स कोटा के तहत ग्रुप-C एवं D पदों पर निकली भर्ती, 6 दिसंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की ओर से स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के तहत ग्रुप C और D पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 6 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक लिए जायेंगे। उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से rrcnr.org पर जाकर भर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

भर्ती में शामिल होने के लिए योग्तया ग्रुप सी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने 12th/ 10th के साथ अप्रेंटिस/ 10th के साथ ITI किया हो। इसके साथ ही किसी भी सेक्शन में 'प्रेसिडेंट स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर' हो, या 'हिमालय वुड बैज' (HWB) धारक हो। पिछले 5 वर्षों से किसी स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो। सक्रियता का प्रमाण-पत्र 'अनुबंध I' (Annexure I) के अनुसार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर या 'ऑल इंडियन रेलवे' स्तर पर दो कार्यक्रमों में, और राज्य स्तर पर भी दो कार्यक्रमों में भाग लिया हो।

इसके अलावा ग्रुप डी पदों पर आवेदन के लिए 10th के साथ अप्रेंटिस/ 10th के साथ ITI किया हो और किसी भी सेक्शन में 'प्रेसिडेंट स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर' या 'हिमालय वुड बैज' (HWB) धारक होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों से किसी स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो। सक्रियता का प्रमाण-पत्र 'अनुबंध-I' के अनुसार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर या 'ऑल इंडियन रेलवे' स्तर पर दो कार्यक्रमों में, और राज्य स्तर पर भी दो कार्यक्रमों में भाग लिया होना चाहिए।

आयु सीमा इस भर्ती में शामिल होने के लिए लेवल 2 पद के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी की उम्र 18 से 30 और लेवल 1 पदों पर आवेदन के लिए 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखकर होगी।