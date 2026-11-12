UIICL AO Phase-I Result 2026: एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी UIICL की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर AO फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर फेज-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

फेज-1 की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को जल्द ही फेज-2 परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें फेज-1 रिजल्ट

एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UIICL AO Phase-I Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

इस डेट पर होगा फेज-2 एग्जाम फेज-1 की परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को फेज-2 परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फेज-2 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड की घोषणा भी की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।