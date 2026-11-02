UGC NET Correction Window 2026: यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन, जानें किन फील्ड में कर सकते हैं सुधार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है जो 4 नवंबर 2026 रात्रि 11 बजकर 50 मिनट तक ओपन रहेगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों से आवेदन करते समय स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ अन्य त्रुटि हो गई है वे तय समय में ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन सुधार कर लें।

किन फील्ड्स में किया जा सकता है सुधार एनटीए की ओर से बताया गया है कि किन-किन फील्ड्स में सुधार किया जा सकता है और किन फील्ड्स में सुधार नहीं किया जा सकता है। इन जानकारियों को किया जा सकता है एडिट कैंडिडेट का नाम

पिता का नाम

माता का नाम इन फील्ड्स में नहीं किया जा सकता है बदलाव मोबाइल नंबर

ईमेल एड्रेस

एड्रेस (परमानेंट या प्रेजेंट)

फोटोग्राफ (अपलोड की गई इमेज)

सिग्नेचर (अपलोड की गई इमेज) करेक्शन करने का तरीका यूजीसी नेट फॉर्म में करेक्शन के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। होम पेज पर करेक्शन/ एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। लॉगइन पर क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल भरें। फॉर्म ओपन होने के बाद जिन फील्ड्स में सुधार करना है उसे सही करें। फॉर्म को सबमिट कर दें और नया प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें। UGC NET Correction Window 2026 Link