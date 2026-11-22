एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन निर्धारित सेंटर्स पर 20 नवंबर को करवाया गया था। इसके बाद अब भर्ती के लिए प्रोविजनल आंसर की आज यानी 22 नवंबर को जारी हो गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

कल तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें और इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो कल यानी 23 नवंबर रात्रि 11.55 बजे तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

आंसर की डाउनलोड करने का तरीका SCI JCA Answer Key 2026 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Latest Information में RecruitmentsAnswer keys for Objective Type Test (Multiple Choice Questions) for the post of Junior Court Assistant held on 20.11.2026 पर क्लिक करें।

अब PDF में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें।

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आंसर की डाउनलोड करें और अगर ऑब्जेक्शन है तो लॉग इन करके दर्ज करें। SCI JCA Answer Key 2026 Link

रिजल्ट जल्द होगा जारी आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। नतीजे जल्द ही जारी होने का अनुमान है।