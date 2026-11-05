SSC JHT FRTA Result 2026 OUT: एसएससी जेएचटी एफआरटीए परीक्षा का रिजल्ट जारी, 525 कैंडिडेट्स सफल, ये रहा Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT FRTA रिजल्ट का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर SSC JHT FRTA Result 2026 देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें SSC JHT FRTA Result एसएससी जेएचटी एफआरटीए परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद SSC JHT FRTA Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। SSC JHT FRTA Result 2026 Direct Link