एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) CBT 1 नवंबर 2 से लेकर 6 नवंबर 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब आज यानी 19 नवंबर को एसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की गई है जहां से सभी परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

इस डेट तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन एसएससी जेई आंसर की द्वारा अभ्यर्थी अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो तय तिथि 19 से लेकर 22 नवंबर 2026 शाम 6 बजे तक उस पर ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न के हिसाब से 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

जूनियर इंजीनियर आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स एसएससी जेई आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की लिंक पर क्लिक करना है।

अब आपको लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी है।

इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी मांगी गई डिटेल एवं साक्ष्य दर्ज कर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। SSC JE CBT 1 answer key 2026 Link