एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने सीपीओ सब-इंस्पेक्टर पेपर-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदार परीक्षा में शामिल होने से पहले जानना चाहते हैं कि उनका एग्जाम सेंटर किस शहर में है। वे ऑफिशियल पोर्टल के जरिये SSC CPO SI Paper-II Exam City Slip 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें सिटी स्लिप सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Notice Board सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद SSC CPO SI Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक कर लें। अब लॉगिन डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।