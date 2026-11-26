SSC CPO SI Admit Card 2026: सीपीओ एसआई पेपर-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड
एसएससी की ओर से SSC CPO SI Admit Card 2026 की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
सीपीओ एसआई पेपर-2 का एडमिट कार्ड जारी।
यहां ssc.gov.in से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीपीओ एसआई पेपर-2 की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से SSC CPO SI Paper-II Admit Card 2026 की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।