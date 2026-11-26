एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीपीओ एसआई पेपर-2 की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से SSC CPO SI Paper-II Admit Card 2026 की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।