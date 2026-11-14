SSC CPO City Slip 2026: एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां ssc.gov.in से करें डाउनलोड

एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा की सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा

एसएससी की ओर से सीपीओ एसआई पेपर-1 की परीक्षा देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। एग्जाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड की घोषणा भी की जाएगी। उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।