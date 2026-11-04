SSC Constable GD Final Answer Key 2026: एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल जीडी की परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा की फाइनल आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आंसर-की देख व डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद SSC Constable GD Final Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इस डेट तक डाउनलोड करने का मौका उम्मीदवार फाइनल आंसर-की एसएससी की वेबसाइट से 17 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। 17 नवंबर के बाद उम्मीदवार पोर्टल से आंसर-की डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले फाइनल आंसर-की अवश्य डाउनलोड कर लें। यह भी पढ़ें- UP PRT Bharti 2026: असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा में होने जा रहे शामिल तो पढ़कर जाएं करेंट अफेयर्स के ये सवाल, एग्जाम 3 दिसंबर से स्टार्ट