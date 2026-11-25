एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी की ओर से सीएचएसएल परीक्षा के लिए हाल ही में एग्जाम सिटी स्लिप जारी की गई है। परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जोकि 31 दिसंबर, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है कि SSC CHSL Tier-I Admit Card 2026 कब और किस डेट तक जारी किया जाएगा।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड एसएससी की ओर से परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 या 28 नवंबर, 2026 तक जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगें।

इन 5 तरीकों से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड एसएससी सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। यहां अभ्यर्थियों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। इन स्टेप्स की मदद से उम्मीदवार अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।