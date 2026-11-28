एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 30 नवंबर से सीएचएसएल टियर-1 की परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन अभी तक परीक्षा में शामिल होने के लिए CHSL Tier-I Admit Card 2026 का एलान नहीं किया गया है। बता दें, टियर-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा किसी समय भी की जा सकती है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें।

कब होगी टियर-1 परीक्षा एसएससी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक सीएचएसएल टियर-1 की परीक्षा 30 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड टियर-1 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड किसी समय भी जारी किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स की मदद से अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।