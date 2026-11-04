SSC CGL Answer Key 2026: एसएससी सीजीएल टियर-1 आंसर की जारी, 7 नवंबर तक रहेगा ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (CGL) टियर 1 का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर 2026 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब आज यानी 04 नवंबर को एसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की गई है जहां से सभी परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

इस डेट तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन एसएससी सीजीएल आंसर की द्वारा अभ्यर्थी अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो तय तिथि 7 नवंबर 2026 तक उस पर ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स एसएससी सीजीएल आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की लिंक पर क्लिक करना है।

अब आपको लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी है।

इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

लॉग इन के माध्यम से ही अभ्यर्थी मांगी गई डिटेल एवं साक्ष्य दर्ज कर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। SSC CGL Tier 1 answer key 2026 Link