एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI में ग्रेड-ए और बी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार ग्रेड-ए और बी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 68 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 11 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।

आयु-सीमा ग्रेड-ए के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रेड-बी के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता ग्रेड-ए और बी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न इस परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता विषय से 60 अंकों के 60 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है। फेज-1 की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। फेज-1 की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए फेज-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।