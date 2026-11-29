School Holidays 2026: दिसंबर महीने में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, स्टेट वाइज चेक करें छुट्टियों की डेट
दिसंबर महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में क्रिसमस, विंटर वेकेशन और रविवार की ढेरों छुट्टियां आने वाली हैं। आप इस पेज से डेट और राज्य के अनुसार छुट्टी की जानकारी हासिल करके अपना प्लान बना सकते हैं।
HighLights
दिसंबर में रविवार, क्रिसमस पर बंद रहेंगे स्कूल।
कई राज्यों में विंटर वेकेशन भी दिसंबर से हो रहे स्टार्ट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। शीतलहर के साथ ही कई राज्यों ने विंटर वेकेशन की डेट्स का एलान भी कर दिया है। ऐसे में छात्रों के साथ ही अविभावकों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है कि दिसंबर महीने में कब-कब स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। स्टूडेंट्स को हमेशा ही स्कूलों में मिलने वाली छुट्टियों का इंतजार करते हैं। ऐसे में यहां से आप छुट्टियों की जानकारी इस पेज से हासिल करके अपने प्लान बना सकते हैं।
रविवार के साथ ही क्रिसमस, विंटर वेकेशन के चलते बंद रहेंगे स्कूल
दिसंबर महीने में 4 रविवार के साथ ही क्रिसमस पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही कई राज्यों में इस महीने के अंत तक सर्दियों की छुट्टियां (विंटर वेकेशन) शुरू होंगे। आप यहां से डेट वाइज जान सकते हैं कि इस महीने कब-कब स्कूलों में अवकाश रहेगा।
|डेट
|अवकाश
|6 दिसंबर 2026
|रविवार
|13 दिसंबर 2026
|रविवार
|20 दिसंबर 2026
|रविवार
|25 दिसंबर 2026
|क्रिसमस
|27 दिसंबर 2026
|रविवार
राज्यवार जानें छुट्टियों की जानकारी
|राज्य
|अवकाश का दिन
|छुट्टी का कारण
|दिल्ली
|1 से 15 जनवरी 2027
|विंटर वेकेशन
|उत्तर प्रदेश
|31 दिसंबर से 14 जनवरी 2027
|विंटर वेकेशन
|बिहार
|25 से 31 दिसंबर 2026
|क्रिसमस और विंटर वेकेशन
|राजस्थान
|31 दिसंबर से 10 जनवरी 2027
|सर्दियों की छुट्टियां
|पंजाब
|22 से 31 दिसंबर 2026
|विंटर वेकेशन
|जम्मू और कश्मीर
|30 नवंबर से (8th क्लास तक), 14 दिसंबर से (9th से 12th क्लास तक)
|विंटर वेकेशन की शुरुआत
|हिमाचल प्रदेश
|24 से 31 दिसंबर 2026
|क्रिसमस और सर्दियों के चलते संभावित छुट्टियां
इसके अलावा छात्र या उनके अविभावक छुट्टियों की ऑफिशियल जानकारी अपने स्कूल से भी प्राप्त कर लें। क्योंकि स्कूल/ राज्य के अनुसार छुट्टियों की तिथियों में बदलाव संभव है।
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