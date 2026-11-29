एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। शीतलहर के साथ ही कई राज्यों ने विंटर वेकेशन की डेट्स का एलान भी कर दिया है। ऐसे में छात्रों के साथ ही अविभावकों के लिए भी जानना बेहद जरूरी है कि दिसंबर महीने में कब-कब स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। स्टूडेंट्स को हमेशा ही स्कूलों में मिलने वाली छुट्टियों का इंतजार करते हैं। ऐसे में यहां से आप छुट्टियों की जानकारी इस पेज से हासिल करके अपने प्लान बना सकते हैं।

रविवार के साथ ही क्रिसमस, विंटर वेकेशन के चलते बंद रहेंगे स्कूल दिसंबर महीने में 4 रविवार के साथ ही क्रिसमस पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही कई राज्यों में इस महीने के अंत तक सर्दियों की छुट्टियां (विंटर वेकेशन) शुरू होंगे। आप यहां से डेट वाइज जान सकते हैं कि इस महीने कब-कब स्कूलों में अवकाश रहेगा।