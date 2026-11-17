एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने जूनियर एसोसिएट क्लर्क मुख्य परीक्षा तिथि का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीदवार अब बहुत जल्द ही SBI Junior Associates Clerk Mains Exam 2026 में शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा की तैयारी को तेज कर दें।

कब होगी मुख्य परीक्षा एसबीआई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जूनियर एसोसिएट क्लर्क मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 और 27 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य और वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 190 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे 40 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की कटौती भी की जाएगी।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड एसबीआई की ओर से एडमिट कार्ड तिथि का एलान नहीं किया गया है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एडमिट कार्ड की घोषणा इसी वीक की जा सकती है। उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।