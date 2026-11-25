एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) की ओर से जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

29 एवं 30 नवंबर को होगी परीक्षा RVUNL की ओर से इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन दो दिन- 29 और 30 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर एडमिट कार्ड और एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका RVUNL JE Admit Card 2026 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके Login पर क्लिक करें।

इसके बाद हॉल टिकट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। RVUNL JE Admit Card 2026 Link

एग्जाम पैटर्न इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 140 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र के लिए पूर्णांक 200 अंक निर्धारित है। पेपर में व्यावसायिक ज्ञान से 60, तर्कशक्ति और मानसिक क्षमता से 8, सामान्य ज्ञान (GK), दैनिक विज्ञान के अंतर्गत राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, विश्व संबंधित सामान्य ज्ञान, भारत और दैनिक विज्ञान से 44+12 सवाल, सामान्य हिंदी से 8 और सामान्य अंग्रेजी से 8 सवाल पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए 120 मिनट का समय प्रदान किय जायेगा।

इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती होगी। ऐसे में जिन प्रश्नों के उत्तर न मालूम हों उनके उत्तर देने से बचें।