सीईटी 12th लेवल एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड

बोर्ड की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा 26 नवंबर, 2026 को की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

कब होगी परीक्षा समान पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं स्तर की लिखित परीक्षा का आयोजन 01, 02 और 03 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।