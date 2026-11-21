RSSB CET 12th Exam City 2026 Out: सीईटी 12th लेवल एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct
आरएसएसबी ने RSSB CET 12th Exam City 2026 का एलान कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
सीईटी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से समान पात्रता परीक्षा (CET) के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें सिटी स्लिप
सीईटी 12th लेवल एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर RSSB CET 12th Exam City 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड
बोर्ड की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा 26 नवंबर, 2026 को की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।
कब होगी परीक्षा
समान पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं स्तर की लिखित परीक्षा का आयोजन 01, 02 और 03 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
एग्जाम पैटर्न
परीक्षा में उम्मीदवारों से राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल आदि विषयों से 240 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी।
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