RRB Paramedical City Slip 2026: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एग्जाम 23 नवंबर से शुरू

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा के लिए सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

कब होगा एग्जाम

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 23 से 25 नवंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। प्रोफेशनल एबिलिटी, सामान्य जागरूकता, जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग और सामान्य विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की कटौती भी की जाएगी। इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी एवं एससी को 30 प्रतिशत अंक और एसटी उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।