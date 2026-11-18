पैरामेडिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कब होगी परीक्षा

रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ की परीक्षा 23 और 25 नवंबर, 2026 को संचालित की जानी है। परीक्षा में प्रोफेशनल एबिलिटी, सामान्य जागरूकता, जनरल अर्थमैटिक, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। परीक्षा में पास होने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी व एससी उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक और एसटी उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।