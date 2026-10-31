RRB NTPC UG Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार RRB NTPC UG CBT-II Exam में शामिल हुए थे। वे उम्मीदवार आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें सीबीटी-2 का रिजल्ट आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।