एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा/ RPSC RAS) 2026 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। आवेदनकर्ता तुरंत ही RPSC RAS Prelims Exam City Slip ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। प्रवेश पत्र 3 दिसंबर 2026 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। सिटी स्लिप से उम्मीदवार परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

इस डेट में होना है एग्जाम आरपीएससी आरएएस 2026 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होगी जिसके लिए टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेकर अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी।