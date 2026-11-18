एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंट्रेस एग्जामिनेशन यानी कि RIMCEE 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। छात्र या उनके माता-पिता तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/RIMCEE/ पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सिटी स्लिप डाउनलोड करके परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर लें और अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर लें।

6 दिसंबर को होना है एग्जाम RIMCEE 2026 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 दिसंबर 2026 को करवाया जायेगा। ध्यान रखें की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है।

एनटीए की ओर से प्रवेश पत्र परीक्षा से 5 से 7 दिन पूर्व जारी होंगे जिसे छात्र या उनके माता-पिता ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे।

सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स RIMCEE 2026 City Slip download करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।

होम पेज पर Candidate Activity में Advance City Module for RIMCEE 2026 Examination पर क्लिक करें।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा दर्ज करके Login पर क्लिक करें।

अब सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर लें। RIMCEE 2026 Advance Exam City Slip link