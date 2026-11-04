RBSE Model Paper 2027: राजस्थान बोर्ड 10th-12th मॉडल पेपर जारी, सभी विषयों के PDF यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की बेहतर तैयारी के लिए मॉडल पेपर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर हल करके स्टूडेंट्स परीक्षा पैटर्न, किस सेक्शन के लिए कितने अंक निर्धारित हैं जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मॉडल पेपर द्वारा परीक्षा की तैयारियों भी परख सकते हैं।

सभी कक्षाओं एवं विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र ऐसे करें डाउनलोड स्टूडेंट्स अपनी कक्षा के अनुसार और विषय को ध्यान में रखकर नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके या उपलब्ध करवाए जा रहे डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।