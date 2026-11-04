RBI Office Attendant Result 2026: आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट भर्ती ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड (RBI Office Attendant scorecard) जारी कर दिया गया है। स्कोरकार्ड ऑनलाइन माध्यम से आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर उपलब्ध करवाया गया है। भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल साइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1 मार्च को आयोजित हुआ था एग्जाम आरआरबी की ओर से नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक अटेंडेंट पदों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आयोजन 1 मार्च 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल ibpsreg.ibps.in/rbipodec25/msocty_oct26/login.php?appid=570dc5ce05c03092a8704b0800a50da5 पर विजिट करें।

होम पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ/ पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके Login पर क्लिक करें।

अब स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। RBI Office Attendant score card 2026 Link