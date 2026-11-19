राजस्थान में टीचर के 100846 पद अभी भी रिक्त, जल्द होंगी भर्तियां; अब तक 312536 हो चुकीं नियुक्तियां
राजस्थान में 31 अक्टूबर तक शैक्षिक विभागों में 312536 नियुक्तियां हो चुकी हैं और 100846 पद अभी भी खाली है जिसके लिए जल्द ही भर्ती निकाली जा सकती है।
HighLights
राजस्थान में अभी भी 1 लाख से अधिक पद शिक्षा विभाग में रिक्त।
नियुयक्तियों के लिए जल्द आ सकती है बड़ी टीचर भर्ती।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने विभिन्न शैक्षिक विभागों/ कैडर में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी साझा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में टीचर सहित अन्य शैक्षिक विभागों में 4,13,382 पद स्वीकृत किये गए थे जिसमें से अब तक 312536 नियुक्तियां हो चुकी हैं। अभी भी शैक्षिक विभिन्न विभागों में टीचर के 100846 पद रिक्त हैं।
खाली पदों के लिए जल्द हो सकती है भर्तियां
राजस्थान राज्य में टीचर व अन्य शैक्षिक पदों पर अभी भी 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। जिसके लिए जल्द ही भर्ती निकाल कर नियुक्तियां की जा सकती हैं। ऐसे में युवा अपनी तैयारियों को जारी रखें।
स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी
राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से शालादर्पण पर सभी सभी विभागों में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि या रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए है।
|क्र.सं.
|पद का नाम
|स्वीकृत पद
|कार्यरत
|रिक्त पद
|1
|अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा)
|3
|02
|1
|2
|संयुक्त निदेशक
|18
|07
|11
|3
|उपनिदेशक
|67
|32
|35
|4
|जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष
|534
|365
|169
|5
|प्राचार्य एवं समकक्ष
|19392
|16394
|2998
|6
|उप प्राचार्य एवं समकक्ष
|12405
|10973
|1432
|7
|उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा० शि०)
|46
|33
|13
|8
|राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष
|1
|0
|1
|9
|प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (विभिन्न विषय)
|59602
|44583
|15020
|10
|कोच एवं समकक्ष
|39
|23
|16
|11
|पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी –I
|41
|24
|17
|12
|प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा
|427
|334
|93
|13
|वरिष्ठ अध्यापक
|109845
|59494
|50351
|14
|वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक
|4165
|2381
|1784
|15
|अध्यापक लेवल–II (माध्यमिक शिक्षा)
|50317
|48692
|1625
|16
|अध्यापक लेवल–I (माध्यमिक शिक्षा)
|53907
|52280
|1627
|17
|शारीरिक शिक्षा अध्यापक
|18703
|16915
|1788
|18
|पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी –II
|1225
|712
|513
|19
|पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी –III
|3016
|2144
|872
|20
|वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक
|440
|307
|133
|21
|प्रयोगशाला सहायक
|5598
|4200
|1398
|22
|वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक
|1184
|237
|947
|23
|बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक
|9851
|6127
|3724
|24
|पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड–II
|395
|00
|395
|25
|पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक
|1665
|1903
|-238
|26
|वरिष्ठ निजी सचिव
|6
|5
|1
|27
|निजी सचिव
|14
|3
|11
|28
|अति. निजी सचिव
|23
|12
|11
|29
|निजी सहायक ग्रेड–1
|35
|3
|32
|30
|निजी सहायक ग्रेड–2
|68
|28
|40
|31
|संस्थापन अधिकारी
|466
|379
|87
|32
|प्रशासनिक अधिकारी
|1267
|1129
|138
|33
|अति. प्रशासनिक अधिकारी
|2737
|2596
|141
|34
|सहायक प्रशासनिक अधिकारी
|4640
|3716
|924
|35
|वरिष्ठ सहायक
|7146
|5480
|1666
|36
|कनिष्ठ सहायक
|12371
|6369
|6002
|37
|च.श्रे. कर्मचारी
|29631
|24345
|5286
|38
|जमादार
|608
|190
|418
|39
|प्रयोगशाला परिचारक
|1472
|118
|1354
|40
|वाहन चालक
|12
|1
|11
|योग
|413382
|312536
|100846
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार शाला दर्पण के आधिकारिक पोर्टल पर या शिक्षा विभाग के नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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