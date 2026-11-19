1 अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) 3 02 1

2 संयुक्त निदेशक 18 07 11

3 उपनिदेशक 67 32 35

4 जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष 534 365 169

5 प्राचार्य एवं समकक्ष 19392 16394 2998

6 उप प्राचार्य एवं समकक्ष 12405 10973 1432

7 उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा० शि०) 46 33 13

8 राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष 1 0 1

9 प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (विभिन्न विषय) 59602 44583 15020

10 कोच एवं समकक्ष 39 23 16

11 पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी –I 41 24 17

12 प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा 427 334 93

13 वरिष्ठ अध्यापक 109845 59494 50351

14 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक 4165 2381 1784

15 अध्यापक लेवल–II (माध्यमिक शिक्षा) 50317 48692 1625

16 अध्यापक लेवल–I (माध्यमिक शिक्षा) 53907 52280 1627

17 शारीरिक शिक्षा अध्यापक 18703 16915 1788

18 पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी –II 1225 712 513

19 पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी –III 3016 2144 872

20 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 440 307 133

21 प्रयोगशाला सहायक 5598 4200 1398

22 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक 1184 237 947

23 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक 9851 6127 3724

24 पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड–II 395 00 395

25 पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक 1665 1903 -238

26 वरिष्ठ निजी सचिव 6 5 1

27 निजी सचिव 14 3 11

28 अति. निजी सचिव 23 12 11

29 निजी सहायक ग्रेड–1 35 3 32

30 निजी सहायक ग्रेड–2 68 28 40

31 संस्थापन अधिकारी 466 379 87

32 प्रशासनिक अधिकारी 1267 1129 138

33 अति. प्रशासनिक अधिकारी 2737 2596 141

34 सहायक प्रशासनिक अधिकारी 4640 3716 924

35 वरिष्ठ सहायक 7146 5480 1666

36 कनिष्ठ सहायक 12371 6369 6002

37 च.श्रे. कर्मचारी 29631 24345 5286

38 जमादार 608 190 418

39 प्रयोगशाला परिचारक 1472 118 1354

40 वाहन चालक 12 1 11