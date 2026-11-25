एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ओर से राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और अब अपने अंकों की जानकारी हासिल करने के लिए स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे UOK की ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड एसईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज कर लें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाेगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। Rajasthan State Eligibility Test SET Score Card 2026