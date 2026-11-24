एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड डेटशीट का एलान जल्द ही किया जाएगा। जो छात्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे बहुत जल्द ही Bihar Board 10th 12th Datesheet 2027 डाउनलोड कर सकेंगे। ऑफिशियल डेटशीट BSEB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

कब जारी होगी डेटशीट बीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल डेटशीट का एलान नवंबर माह के आखिरी सप्ताह या दिसंबर माह के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। छात्र एवं अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे।