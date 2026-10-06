Rajasthan SET Answer Key 2026: राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा की आंसर-की जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कोटा विश्वविद्यालय राजस्थान ने राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 की आंसर-की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार Rajasthan SET 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Rajasthan SET Answer Key 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान एसईटी परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

इन 4 तरीकों से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर Rajasthan SET Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। जल्द जारी होगा रिजल्ट कोटा विश्वविद्यालय की ओर से राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।