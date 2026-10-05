GDS 1st Merit List 2026: किस राज्य में कितने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल; जीडीएस मेरिट लिस्ट कभी भी हो सकती है जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीक या अगले वीक तक India Post GDS Result 2026 की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में सभी उम्मीदवार आगे दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने डॉक्युमेंट्स को तैयार कर लें ताकी नियुक्ति के समय किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

GDS Merit List 2026: कहां और कैसे जारी होगा रिजल्ट? इंडिया पोस्ट द्वारा मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट राज्य के अनुसार अलग-अलग जारी होगी जिसमें सफल उम्मीदवारों पोस्ट नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डिवीजन सहित अन्य डिटेल दर्ज होगी। जिन उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह मिलेगी वे ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाये जाएंगे।

इस प्रकार से रिजल्ट कर सकेंगे चेक इंडिया पोस्ट जीडीएस जुलाई रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Candidate's Corner में सबसे नीचे ऑनलाइन इंगेजमेंट में जाना होगा।

अब यहां अपने राज्य को चुनें और उसमें मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब एक पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपनी डिटेल चेक कर सकेंगे। किस राज्य में कितने पदों पर होनी है भर्ती इंडियन पोस्ट की ओर से इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों/ डिवीजन के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किये गए हैं। आप यहां दी जा रही टेबल से जान सकते हैं कि किस राज्य/ डिवीजन में कितने पद खाली हैं।