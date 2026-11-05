RSSB Mahila Supervisor Result: राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान महिला सुपरवाइजर की परीक्षा में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जो महिला अभ्यर्थी सुपरवाइजर की परीक्षा में शामिल हुई थी और बेसब्री से Rajasthan Mahila Supervisor Result 2026 का इंतजार कर रही थी। वे अभ्यर्थी आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RSSB Mahila Supervisor Result चेक कर सकती हैं। रिजल्ट पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का रिजल्ट उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।