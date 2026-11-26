एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल की ओर से राजस्थान पात्रता परीक्षा (12th लेवल) एग्जामिनेशन 2026 के लिए आज किसी भी समय एडमिट कार्ड (RSSB 12th level CET admit card) डाउनलोड के लिए जारी किये जा सकते हैं। हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल साइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी होंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को डाक आदि के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।

इन तिथियों में होनी है परीक्षा आरएसएसबी की ओर से 12th लेवल सीईटी एग्जाम का आयोजन तीन दिनों- 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित सेंटर पर करवाया जायेगा। प्रतिदिन एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित होगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक आयोजित होगी वहीं दूसरी शिफ्ट का एग्जाम अपरान्ह 3 से लेकर शाम 5:30 तक संपन्न करवाई जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका राजस्थान सीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

होम पेज पर Admit Card पर क्लिक करना होगा।

अब भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करके Get Admit Card पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। आपकी सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक भी दिया जा रहा है जिस पर क्लिक करके सीधे हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकता है।