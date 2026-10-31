RRB ALP Admit Card 2026: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एग्जाम 3 नवंबर से शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे RRB की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर RRB ALP Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा का एडमिट कार्ड उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिये डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां 6 स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।