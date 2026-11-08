NTA AISSEE 2027: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए इस डेट तक अप्लाई करने का मौका, 31 जनवरी को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया है। अभिभावक इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट 02 दिसंबर, 2026 निर्धारित है। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने के लिए अभिभावकों को 06 से 09 दिसंबर, 2026 तक का मौका दिया जाएगा।

इस दिन होगी परीक्षा एनटीए की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक AISSEE 2027 का आयोजन 31 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। हालांकि एग्जाम से पहले एनटीए द्वारा सिटी स्लिप भी जारी की जाएगी। सिटी स्लिप की मदद से अभिभावक यह जांच सकते हैं कि उनके बच्चे का एग्जाम सेंटर इस शहर में है। बता दें, सिटी स्लिप 11 जनवरी और एडमिट कार्ड की घोषणा 25 जनवरी, 2027 को की जाएगी।

कौन कर सकते हैं अप्लाई एआईएसएसईई के लिए वे अभिभावक आवेदन करने के पात्र होंगे, जो अपने बच्चे का दाखिला कक्षा 6 और कक्षा 9 में करवाना चाहते हैं। Sainik School Admission 2027 Notification इतनी जमा करनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस कक्षा 6 और 9 की प्रवेश-परीक्षा में आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना जरूरी है। अनारक्षित कैटेगरी जैसे जनरल और ओबीसी छात्रों के लिए 850 रुपये और एससी एवं एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपये निर्धारित है।