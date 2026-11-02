NMMSS Scholarship 2026-27: एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 नवंबर तक की एक्सटेंड, देखें रिवाइज्ड शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2026-27 के लिए एप्लीकेशन डेट को 15 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र तय समय में NMMSS फॉर्म नहीं भर सके थे वे अब बढ़ाई गई तिथियों में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड करने के साथ ही रिवाइज्ड शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सभी संशोधित डेट्स नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं। कार्यक्रम तिथि आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2026 संस्थान नोडल अधिकारी (L1) द्वारा सत्यापन 30 नवंबर 2026 जिला नोडल अधिकारी (L2) द्वारा सत्यापन 15 दिसंबर 2026 जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) 1 जून 2026 से छात्रों के आवेदनों के लिए खुला है। छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले पोर्टल पर अपना वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य है। 30 अक्टूबर 2026 तक 90,483 नए (फ्रेश) और 1,99,531 नवीनीकरण (रिन्यूवल) आवेदन प्राप्त हो चुके थे। जिन छात्रों ने पहले ही अपने आवेदन जमा कर दिए हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आवेदनों का सत्यापन संबंधित संस्थान नोडल अधिकारी (L1) द्वारा 30 नवंबर तक और जिला नोडल अधिकारी (L2) द्वारा 15 दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाए।

योग्यता एवं मापदंड एनएमएमएसएस स्कॉलरशिप में आवेदन के लिए छात्रों को कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए इसमें 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है। छात्र के माता-पिता की वार्षिक आय 3.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।