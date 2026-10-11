NIOS 10th 12th Date Sheet 2026: किस दिन होगी किस विषय की परीक्षा, एनआईओएस अक्टूबर-नवंबर एग्जाम का पूरा टाइम टेबल करें चेक
एनआईओएस द्वारा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी अक्टूबर-नवंबर 2026 सेशन की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ...और पढ़ें
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एनआईओएस 10th-12th एग्जाम 22 अक्टूबर से।
7 दिसंबर 2026 को आयोजित होगा आखिरी पेपर।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की ओर से 10th, 12th अक्टूबर/ नवंबर 2026 सेशन की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। 12th क्लास का अंतिम पेपर 5 दिसंबर को वहीं 10th क्लास का अंतिम पेपर 7 दिसंबर 2026 को आयोजित करवाया जायेगा।
पूरा टाइम टेबल यहां करें चेक।
जो भी छात्र 10th-12th बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वे यहां से डेट वाइज जान सकते हैं कि किस दिन/ डेट पर किस विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
|क्र.सं.
|परीक्षा की तिथि
|क्लास 12th/ विषय
|क्लास 10th/ सब्जेक्ट
|1.
|
22 अक्टूबर 2026
(क्षेत्रीय केंद्र गंगटोक के लिए: 27.10.2026)
|
संस्कृत व्याकरण / Sanskrit Vyakaran (346)
परिवहन के मूल सिद्धांत / Basics of Transportation (379)
बौद्ध दर्शन / Bodh Darshan (381)
|
लोककला / Folk Art (244)
वेद अध्ययन / Veda Adhyayan (245)
लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / Logistics and Supply Chain Management (258)
भंडारण प्रबंधन के सिद्धांत एवं भंडार प्रबन्ध / Warehousing Principles and Inventory Management (259)
शारीरिक शिक्षा / Physical Education (273)
|2.
|
23 अक्टूबर 2026
(क्षेत्रीय केंद्र गंगटोक के लिए: 03.11.2026)
|प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा / Early Childhood Care and Education (376)
|
लेखाशास्त्र / Accountancy (224)
भारतीय सांकेतिक भाषा / Indian Sign Language (230)
|3.
|24 अक्टूबर 2026
|भूगोल / Geography (316)
|चित्रकला / Painting (225)
|4.
|28 अक्टूबर 2026
|अंग्रेजी / English (302)
|
बंगाली / Bengali (203), मराठी / Marathi (204)
तेलुगु / Telugu (205), गुजराती / Gujarati (207)
कन्नड़ / Kannada (208), पंजाबी / Punjabi (210)
असमिया / Assamese (228), नेपाली / Nepali (231)
मलयालम / Malayalam (232), उड़िया / Odia (233)
भोटी भाषा / Bhoti Language (234)
अरबी / Arabic (235), फ़ारसी / Persian (236)
तमिल / Tamil (237), सिंधी / Sindhi (238)
|5.
|29 अक्टूबर 2026
|चित्रकला / Painting (332)
|डाटा एंट्री ऑपरेशंस (सै.) / Data Entry Operations (Th) (229)
|6.
|31 अक्टूबर 2026
|
गणित / Mathematics (311)
परिवहन एवं गोदाम प्रबंधन / Transportation & Warehouse Manag. (377)
|गृह विज्ञान / Home Science (216)
|7.
|02 नवंबर 2026
|
भौतिकी / Physics (312)
इतिहास / History (315)
पर्यावरण विज्ञान / Environmental Science (333)
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान / Library and Information Science (339)
|
संस्कृत / Sanskrit (209)
बौद्ध दर्शन / Bodh Darshan (241)
रोजगार कौशल / Employability Skills (250)
सैन्य अध्ययन / Military Studies (274)
|8.
|04 नवंबर 2026
|
हिंदी / Hindi (301)
रोजगार कौशल एवं उद्यमिता / Employability Skills & Entrepreneurship (350)
भंडार प्रबन्ध / Inventory Management (378)
|मनोविज्ञान / Psychology (222)
|9.
|05 नवंबर 2026
|
जीव विज्ञान / Biology (314)
लेखांकन (लेखाशास्त्र) / Accountancy (320)
कानून एक परिचय / Introduction to Law (338)
सेना का इतिहास / Military History (375)
|गणित / Mathematics (211)
|10.
|06 नवंबर 2026
|व्यवसाय अध्ययन / Business Studies (319)
|विज्ञान / Science (212)
|11.
|12 नवंबर 2026
|
कंप्यूटर विज्ञान / Computer Science (330)
समाजशास्त्र / Sociology (331)
पर्यटन / Tourism (337)
शारीरिक शिक्षा / Physical Education (373)
|अंग्रेजी / English (202)
|12.
|17 नवंबर 2026
|
रसायन विज्ञान / Chemistry (313)
राजनीति विज्ञान / Political Science (317)
जन संचार / Mass Communication (335)
सैन्य अध्ययन / Military Studies (374)
|व्यवसाय अध्ययन / Business Studies (215)
|13.
|18 नवंबर 2026
|
बंगाली / Bengali (303), तमिल / Tamil (304)
उड़िया / Odia (305), गुजराती / Gujarati (307)
पंजाबी / Punjabi (310), अरबी / Arabic (341)
फ़ारसी / Persian (342)
मलयालम / Malayalam (343)
सिंधी / Sindhi (344)
भोटी भाषा / Bhoti Language (380)
|हिंदी / Hindi (201)
|14.
|
20 नवंबर 2026
(क्षेत्रीय केंद्र देहरादून और क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के लिए: 03.12.2026)
|संस्कृत / Sanskrit (309)
|
अर्थशास्त्र / Economics (214)
नृत्यकला / Natyakala (223)
|15.
|21 नवंबर 2026
|अर्थशास्त्र / Economics (318)
|सामाजिक विज्ञान / Social Science (213)
|16.
|25 नवंबर 2026
|गृह विज्ञान / Home Science (321)
|भारतीय संस्कृति एवं विरासत / Indian Culture and Heritage (223)
|17.
|26 नवंबर 2026
|डाटा एंट्री ऑपरेशंस (सै.) / Data Entry Operations (Th) (336)
|उर्दू / Urdu (206)
|18.
|28 नवंबर 2026
|
मनोविज्ञान / Psychology (328)
भारतीय सांकेतिक भाषा / Indian Sign Language (382)
|हिंदुस्तानी संगीत / Hindustani Sangeet (242)
|19.
|01 दिसंबर 2026
|
गृह व्यवस्था / House Keeping (356)
कैटरिंग प्रबन्ध / Catering Management (357)
खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing (358)
होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स / Hotel Front Office Operations (360)
फल एवं सब्जियों का संरक्षण / Preservation of Fruits & Vegetables (363)
वेब डिज़ाइनिंग और विकास (सिद्धांत) / Web Designing & Development (Th.) (622)
कंप्यूटर तथा कार्यालय सहायक / Computer and Office Applications (631)
डाटा एंट्री ऑपरेशंस में प्रमाणपत्र / Data Entry Operations (632)
वेब डेवलपमेंट / Web Development (660)
सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस / CRM Domestic Voice (661)
कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एवं रखरखाव / Computer Hardware Assembly & Maint. (663)
योग सहायक / Yog Assistant (667)
|
संस्कृत व्याकरण / Sanskrit Vyakaran (246)
उद्यमिता / Entrepreneurship (249)
|20.
|02 दिसंबर 2026
|
उर्दू / Urdu (306)
वेद अध्ययन / Veda Adhyayan (345)
उद्यमिता / Entrepreneurship (349)
|
बेकरी एवं कन्फेक्शनरी / Bakery & Confectionery (256)
कटाई एवं सिलाई / Cutting & Tailoring (605)
पोशाक निर्माण / Dress Making (606)
बेसिक कंप्यूटरिंग में प्रमाणपत्र / Certificate in Basic Computing (Theory) (608)
सौंदर्य संवर्धन और बालों की देखभाल / Beauty Culture & Hair Care (612)
डेस्क टॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (डीटीपी) / Certificate in Desk Top Publishing (613)
योग में प्रमाणपत्र / Certificate in Yog (614)
भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र / Certificate in Indian Embroidery (628)
सौंदर्य उपचार / Beauty Therapy (640)
बालों की देखभाल और स्टाइलिंग / Hair Care and Styling (641)
हाथ पैरों की देखभाल / Hand & Foot Care (642)
|21.
|04 दिसंबर 2026
|
भारतीय दर्शन / Bharatiya Darshan (347)
कृषि : उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन / Krishi: Production, Processing & Making (383)
नृत्यकला / Natyakala (385)
|कर्नाटक संगीत / Carnatic Sangeet (243)
|22.
|05 दिसंबर 2026
|
जेंडर स्टडीज / Gender Studies (340)
संस्कृत साहित्य / Sanskrit Sahitya (348)
|भारतीय दर्शन / Bharatiya Darshan (247)
|23.
|07 दिसंबर 2026
|–
|संस्कृत साहित्य / Sanskrit Sahitya (248)
एग्जाम के लिए टाइमिंग/ समय
आपको बता दें कि एनआईओएस की ओर से परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक या 5:30 तक रहती है। कुछ पेपर्स को हल करने के लिए छात्रों को 2 घंटे वहीं कुछ पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय प्रदान किया जाता है।