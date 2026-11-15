NIFT 2027: एनआईएफटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, फैशन डिजाइनिंग कोर्स में लेना है प्रवेश तो जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेस एग्जामिनेशन (NIFTEE 2027) के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2026 (बिना लेट फीस) निर्धारित थी जिसे अब 24 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में किसी कारणवश अभी तक फॉर्म न भर पाने वाले स्टूडेंट्स जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

फॉर्म भरने के लिए पात्रता पहले कर लें चेक जो छात्र फैशन डिजाइनिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिए छात्र का स्नातक पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन के लिए छात्र ने संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया हो।