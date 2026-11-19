एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) द्वारा इस भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का एलान कर दिया गया है। एनसीएल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 11 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) को करवाया जायेगा।

एडमिट कार्ड कब और कहां होंगे प्राप्त नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर ऑनलाइन जारी होंगे जहां से वे लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व जारी होंगे। साइट के अलावा अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मेल और SMS पर भी लिंक भेजा जायेगा जहां से सीधे आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।