MPPSC: साल में दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने वाला एमपी बनेगा पहला राज्य, हर जिले में फ्री कोचिंग का भी एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2027 ने CM Youth Conclave 2026 में राज्य के युवाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसमें से सबसे बड़ी घोषणा यह रही है कि सीएम ने अब साल में दो बार राज्य सेवा परीक्षा (MPPSC) आयोजित करने का एलान किया है। इससे अब युवाओं को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें एक बार असफल होने पर पूरी साल का इंतजार नहीं करना होगा और वे कुछ ही महीनों में दोबारा एग्जाम देकर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश के पहला ऐसा राज्य होगा जो राज्य सेवा परीक्षा को साल में दो बार आयोजित करवाएगा। अभी तक देश के सभी राज्य एक बार ही परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। यहां तक कि यूपीएससी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साल में एक बार ही करवाता है।