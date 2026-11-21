एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2027 के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। एमपी के सीए डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब राज्य सिविल परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराई जाएगी। बता दें, साल 2027 में कुल 25 परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी।

साल में 2 बार होगी पीसीएस परीक्षा एमपी के सीए डॉ. मोहन यादव ने साल 2027 का एग्जाम कैलेंडर जारी करते हुए यह घोषणा की है कि पीसीएस परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि साल में दो बार परीक्षा आयोजित होने से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को परखने का अवसर मिलेगा।